Un gol de Frenkie de Jong en el minut 87, quan una nova decepció s’estava començant a tatuar en l’ànim de l’afició culer, va donar ahir tres punts al Barça en un partit en què la resta de notícies van ser poc engrescadores. Amb una actuació plana, grisa, de joc lent i sense ocasions de gol, l’equip de Xavi va rescatar a darrera hora un triomf (0-1) al camp de l’Alabès que el manté en la pugna per acabar entre els quatre primers i jugar la propera edició de la Lliga de Campions. Qualsevol altra pretensió és, a hores d’ara, fora de la realitat.

Condicionat per la sanció de Gavi, expulsat davant el Granada, i la recaiguda d’Ansu, i amb Memphis encara fora de combat, Xavi va situar De Jong i Pedri davant de Busquets i Luuk de Jong a l’eix de l’atac, amb Abde i Ferran Torres a les ales. L’altra novetat de l’11 va ser la presència de Dest al lateral dret, on hi havia actuat Alves en els darrers compromisos.

El primer temps va ser molt pla i sense oportunitats clares. Un xut de volea de Luuk de Jong que va sortir desviat quan encara no s’havia complert el primer quart d’hora va ser l’acció més perillosa –per dir-ne d’alguna manera– que va protagonitzar el Barça. Els locals no van necessitar ni fer una gran pressió ni marcar un ritme vertiginós per igualar forces amb un conjunt blaugrana que no sabia trobar la fluïdesa necessària per imposar-se i portar el joc a l’entorn de l’àrea de l’Alabès. Pedri i De Jong van estar massa desconnectats del funcionament general del grup i, amb aquest to, els primers 45 minuts van discórrer sense alegries.

Un cop de cap bombat de Piqué que va aturar Pacheco i un altre de Busquets gairebé d’esquena a la porteria que va tenir el mateix final van ser el més semblant a una ocasió de gol que va firmar el Barça en un període inicial que hauria pogut acabar amb un disgust si Pere Pons, que es va infiltrar a l’àrea sense que ningú el seguís, hagués xutat amb una mica d’intenció, però la rematada tova va ser presa fàcil per a Ter Stegen.

El paisatge es va mantenir fred i ombrívol durant una segona part en què el Barça ni tan sols va poder pujar les pulsacions. Malgrat tot, en el minut 63, Luuk de Jong va tenir una oportunitat per marcar i ser el protagonista del dia, però el xut va topar amb Pacheco.

Pedri i De Jong van entrar més en joc, tot i que la precipitació i la imprecisió llastaven les esperances d’un equip que necessita sumar de tres en tres però està perdent molts punts en els darrers minuts de diversos partits. En el 71, Nico va substituir Abde i va tornar a jugar a l’extrem dret, lluny de la seva zona d’influència; Alba es va situar d’interior esquerre.

L’Alabès és qui menys gols fa a la Lliga i està en zona de descens. Però ahir va tenir les seves ocasions: Joselu va rematar fora un cop de cap franc que hauria pogut avançar el seu equip en el minut 78. Vuit després, i quan semblava que el Barça tornaria a ensopegar en un partit aparentment assequible, Jordi Alba va penjar una pilota a l’àrea amb un toc suau i precís que Ferran Torres va tocar per deixar-la a Frenkie de Jong, sol davant del porter. El VAR va certificar que no hi havia fora de joc i el Barça s’avançava. El matx estava a punt de morir però encara quedava un darrer ensurt. Amb el temps pràcticament exhaurit, Jason va centrar i Édgar Méndez va rematar de cap a les mans de Ter Stegen.