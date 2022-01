El Joanenc va superar de forma clara un Gironella que, tot i intentar-ho fins al final, no va ser capaç de fer mal al conjunt local. Els de Sant Joan de Vilatorrada van començar el partit molt enèrgics, amb una pressió elevada que dificultava la circulació i sortida de la pilota de l’equip berguedà. El Joanenc avisava ben aviat després de recuperar una pilota pròxima a l’àrea defensada per Vidosa, però el porter visitant rebutjava el tir per mantenir l’empat inicial. Al minut 38, Galván faria l’1-0 en una magnífica jugada individual en la qual va superar dos defensors per colpejar la pilota des de la frontal de l’àrea, entrant al fons de la porteria per tot l’escaire. Ja a la segona meitat el Gironella continuava controlant la pilota, però no era capaç d’apropar-se amb perill a la porteria de Baquero. A l’equador del segon temps, els bagencs sentenciaven pràcticament el partit quan Payeras feia el 2 a 0, en transformar un llançament de penal assenyalat de forma clara. Els visitants es llançaven a l’atac i van tenir una gran oportunitat en aprofitar un dels pocs errors de la defensa local, però no van estar encertats en l’intent. A les acaballes Galván posaria el definitiu 3-0 en un contracop que va agafar mal col·locada la defensa gironellenca.