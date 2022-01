Els grups C2 i C3 de la Lliga EBA de basquetbol van veure com s’ajornaven la majoria dels partits de la jornada número 13 a causa de la pandèmia de la covid-19.

En el grup C2, el Monbús Igualada no va poder rebre la visita del Maresme. Els igualadins, amb un balanç de 8 victòries i 3 derrotes, visitaran la pista de l’Alfindén la setmana vinent. El Tenea CB Esparreguera també va ajornar el seu enfrontament davant el Badalonès. Els esparreguerins, amb un balanç de 8 victòries i 4 desfetes, visitaran en la propera jornada la pista de l’Alpicat. El CB Martorell tampoc no va jugar davant l’Alpicat per les baixes per covid. Els martorellencs, amb un balanç de 5 victòries i 7 derrotes, s’enfrontaran el proper cap de setmana a la pista de l’Almozara.

En el grup C3, el Grup Via CB Artés va ajornar el seu duel a la pista de l’Andratx. En el proper enfrontament els artesencs rebran el CB Navàs Viscola.