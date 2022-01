La visita al Municipal de Solsona de l’històric Gavà CF va permetre als escapulats segellar la cinquena victòria de la temporada. Els jugadors de David Jaray i Eduard San José es van imposar amb solvència a l’equip del Baix Llobregat (3 a 0). Els tècnics solsonins van optar per incomodar la creació de joc de l’oponent amb una efectiva pressió sobre la defensa gavanenca que va impedir a l’equip de Juanjo Carricondo tenir la possessió de la pilota i trenar el seu perillós joc combinatiu. Una centrada del carriler dret Pol Pujol va propiciar una rematada de cap de Marc Vilajosana que el porter Albert Arnalot va conjurar sense excessives dificultats. Tot seguit, la segona acció de perill generada pels solsonins els va permetre adquirir avantatge. Roger Alsina va pispar l’esfèrica a un defensa gavanenc, va combinar amb Xavi Ferrer i aquest el va assistir de taló per tal que el davanter materialitzés el primer gol dels amfitrions (min 26). Una altra esfèrica robada per Roger Alsina va facilitar la incursió de Marc Vilajosana fins a la línia de fons i el servei que Marcel Bellido va transformar en el 2 a 0 abans del descans. El domini dels amfitrions es va mantenir a la represa i un penal provocat per Albert Garrido el va materialitzar Xavier Ratera amb mestria (min 67). En els últims vint minuts, Roger Alsina i Roger Sala, aquest en dues ocasions, van poder arrodonir la golejada.