El Puig-reig va rebre el Navàs per disputar un dels partits més transcendents de la temporada, el que enfrontava el líder amb el segon classificat. Els navassencs van iniciar el joc amb més intensitat, mostrant certa superioritat sobre el rival i dominant la possessió de la pilota. Al minut 18 el visitant Domínguez faria el 0-1 amb un tir creuat que superava Canal. Però tot va canviar al minut 23 quan l’àrbitre decidia expulsar amb una targeta vermella Alonso per tallar un atac local sent el darrer jugador. Una acció molt polèmica que marcaria la resta del partit. Els visitants intentaven aguantar la pressió del Puig-reig amb un bloc baix. A la segona part els berguedans van augmentar la intensitat i van aconseguir l’empat ràpidament a la represa, obra de Caicedo després de rebre una bona passada a l’espai. El gol tranquil·litzava el Puig-reig i feia patir el Navàs, que havia de disputar mitja part amb un jugador menys. Els locals controlaven la possessió i van tenir alguna aproximació perillosa per aconseguir la victòria, però el conjunt bagenc també era capaç de fer mal en alguna transició. Finalment, els dos equips sumen un punt que manté la classificació tal com estava.