L’hàbit de vèncer s’ha convertit en un costum irrenunciable per als jugadors del Centre d’Esports Manresa, aquest gener. L’equip de Ferran Costa va segellar ahir la quarta victòria seguida en el moment més complex de l’exercici per l’escassa disponibilitat d’efectius i va aprofitar l’empat del Girona B per arrabassar la segona posició a l’equip d’Axel Vizuete. Els blanc-i-vermells es van imposar a la UE Vilassar (2 a 1).

El triomf permet als manresans situar-se a només un punt del líder de la competició, la UE Olot (36 per 37), just abans de visitar el feu de l’equip de la capital de la Garrotxa. Això sí, els olotins han jugat un partit menys que els manresans, ja que el duel que havien de disputar ahir al camp de la UE Figueres es va suspendre per la covid. Sigui com sigui, olotins i manresans competiran diumenge vinent per mantenir, els primers, i assaltar, els segons, el lideratge provisional de la competició.

El que ja és un fet estadístic és que el CE Manresa va igualar ahir el seu rècord d’imbatibilitat a Tercera Divisió. No endebades, els blanc-i-vermells només van perdre en rebre l’equip d’Albert Carbó a l’estadi del Congost. En els 15 partits següents, és a dir, una volta sencera, els manresans han sumat vuit victòries i set empats i han igualat la marca establerta per l’equip a la categoria, entre el 18 de desembre del 1960 i el 9 d’abril del 1961: una ratxa de 15 partits sense perdre (12 victòries i 3 empats) que aleshores va valer la segona posició final a la lliga.

Els blanc-i-vermells van imposar el seu joc combinatiu durant el primer període, van generar 16 accions de perill i van marcar dos gols al tercer equip menys golejat de la competició. L’equip d’Alberto Aybar Peque va optar per parapetar-se al seu terreny de joc. Una bona jugada iniciada per Salva i Marc Cuello va finalitzar amb un servei envers Marc Martínez a l’àrea de penal que el navarclí va obrir cap a la posició de Noah en lloc de xutar. Un defensa va impedir la rematada del golejador d’origen ghanès (min 08). Tampoc va fructificar l’excel·lent jugada de Biel Rodríguez Pérez que va finalitzar amb un xut fallit de Noah (min 17), però una centrada de l’extrem surienc des de l’esquerra va derivar en el refús d’un defensa que va habilitar Marc Martínez per marcar un golàs amb un xut de molts quirats al primer toc (min 24). Quatre minuts després, una llarga acció ofensiva dels amfitrions la va culminar en el segon gol blanc-i-vermell Noah. Marc Martínez va poder ampliar l’avantatge dels amfitrioms amb un xut llunyà que no va agafar prou efecte i va sortir per sobre del travesser de la porteria d’Andrés (min 39).

A la represa, la UE Vilassar va agafar el control del tempo del partit. El central Pep Mateu va liderar la reacció dels maresmencs i va assistir Granero per tal que el mig centre reduís l’avantatge local a la mínima expressió (min 56). Ferran Costa va oxigenar l’equip i en va reformular l’estructura dues vegades. Els amfitrions només van concedir una opció d’empatar als vilassarencs, una rematada rasa d’Èric Pimentel que Òscar Pulido va conjurar (min 71).