Segons va avançar el programa 'Onze', d'Esport 3, Leo Messi ha sopat aquest dilluns a Barcelona amb els seus excompanys al conjunt blaugrana, Xavi Hernández i Sergio Busquets.

L'actual futbolista del PSG, l'entrenador del Barça i el capità, mantenen una gran amistat i no han desaprofitat l'oportunitat per a poder retrobar-se. 'El Partidazo de Cope' apunta que Jordi Alba també hauria estat al sopar.

🚨Leo Messi abandona el restaurante en el que estaba cenando con Xavi Hernández y con Sergio Busquets. #FCBarcelona pic.twitter.com/IJXiWmIxWQ — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) 24 de enero de 2022

Messi va disputar el seu partit de 'Ligue1' diumenge passat a les 9 del vespre, on va començar de suplent en tornar de la seva baixa per covid, i va entrar a la segona meitat per a ajudar el seu equip a golejar per 4-0 al Reims.

Busquets, capità de la selecció espanyola, no té compromisos internacionals en aquesta finestra, igual que tampoc l'argentí, que no ha estat convocat per jugar amb 'l'albiceleste'