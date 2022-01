La Copa Catalana de Trail, també coneguda com a Trail Running Series, va començar diumenge a Sant Julià de Cerdanyola amb la participació d’una vuitantena de corredors a la cursa de 20 km (1.025 m de desnivell acumulat). La jornada, que va incloure una prova de 5 km i curses infantils no puntuables, va estar organitzada per Mou-te Alt Berguedà, JAB Berga i l’ajuntament, i es va disputar per trams urbans i forestals.

El JAB va sumar un segon i un tercer llocs en categoria masculina amb Roger Comellas (1.32.27) i Josep Arnal (1.36.17), respectivament, per darrera de Marc Traserra (CA Vic), amb 1.32.20. En categoria femenina, podi per Maria Carner (Penedès), amb 1.47.09, Mònica Vives (Penedès), amb 1.52.29, i Georgina Gabarró (Penedès), amb 1.53.07. En la 6a Cursa de Reis, de 5 km, el JAB va ocupar el podi femení amb Sara Roca (24.04), Foix Montaner (26.28) i Berta Boix (26.55). En la categoria masculina es va imposar Jan Castillo (Esp. Penedès), amb 18.42, seguit de Lluís Camprubí (JAB, 19.38) i Joan Frago (CA Cerdanyola, 20.05). La Montserrat Skyrace serà la segona cita de la competició Les Trail Running Series 2022 estan organitzades per la Federació Catalana d’Atletisme i inclou cinc competicions, inclosa la que va tenir lloc diumenge a Sant Julià de Cerdanyola: la Montserrat Skyrace (25 km, 1.500 m de desnivell) se celebrarà el 13 de febrer, la Penedès Trail (20 km, 600 m) el 15 de maig, Les Guilleries Trail (26 km, 1.300 m) el 29 de maig i la Trail Ulldeter (24 km, 1.300) el 19 de juny. Les curses són obertes, però per puntuar per la Copa cal estar federat.