En un cap de setmana amb dos compromisos, el CG Puigcerdà va començar amb una victòria còmoda a la pista de l’Huarte navarrès per 4-8. Els ceretans van posar la directa (0-3 al final del primer parcial i 0-5 al minut 23) i es van dedicar a contemporitzar la resta d’un partit que no va ser brillant.

El Puigcerdà acostuma a ser un equip efectiu en el power play o superioritat, però en aquesta ocasió aquesta arma no va funcionar. Tot i això, Boronat va inaugurar l’electrònic gairebé al minut 10 i va la golejada. L’Huarte, però, va igualar el parcial (2-5). Els ceretans van tornar al gel més concentrats després del pas pels vestidors i van guanyar per 4-8 un duel en el que va debutar Martí Marsal.

Derrota a la pròrroga

Després de jugar a Huarte, l’equip va viatjar a Majadahonda per enfrontar-se al Nordic Vikings en la darrera actuació del conjunt suec que va arribar per reforçar la visibilitat de la lliga. Amb parcials d’1-1, 1-2 i 2-1 i gols de Kelvey-Brown, Zemchenko, Costa i McGovern, el partit va acabar amb empat 4-4 i 1 punt per a cada equip. La pròrroga no va tenir gols i l’1-2 dels penals va donar un altre punt al Puigcerdà.