Les vitrines de l’Avinent Manresa tenen un nou i prestigiós hoste: el trofeu que acredita l’equip femení com a vencedor del Campionat de Catalunya de clubs en pista coberta, el primer títol català absolut d’una formació de l’entitat de la seva història. En aquest torneig en concret, les 25 primeres edicions van ser acaparades majoritàriament pel Barça (18 títol) i la resta els van guanyar dos altres clubs de la corona metropolitana, l’AA Catalunya (4) i L’Hospitalet (3). «No ens ho esperàvem gens, però a falta de quatre proves vam veure que ho podíem aconseguir», va explicar ahir el director tècnic del club, Joan Lleonart.

«Mai hauríem pensat que podríem batre el Barça», va reconèixer l’entrenador: «teníem les baixes de Mònica Clemente i Meritxell Soler, que diumenge fa la Mitja Marató de Sevilla, però portàvem un equip compensat, amb atletes que saps que no baixaran de les tres primeres posicions». Un diagnòstic que es va complir pràcticament al cent per cent.

«Quan faltaven quatre proves, estàvem només quatre punts per darrere del Barça, i sabíem que nosaltres teníem atletes que ho farien bé i elles podien punxar», va recordar Lleonart. Abans d’arribar a aquest punt, l’Avinent estava realitzant una excel·lent competició, amb actuacions individuals de gran mèrit com la victòria de Laura Bou als 200 metres, amb marca personal inclosa (25.28), i les segones posicions de Meritxell Tarragó, Nawja Chouati, Nerea Pérez i Ainhoa Martínez.

Aleshores, amb la resolució de la llargada i el migfons, la classificació va fer un tomb definitiu. Núria Tió va guanyar els 800 m i la blaugrana Adelina Daraban va ser tercera. Als 1.500 m, Marina Guerrero va acabar 2a i Judit Lerma 7a. I el fossat d’arena, 30 cm decidien un títol català: Marta Gallo va guanyar amb un salt de 5.70 i la barcelonista Igambo Muakuku quedava última amb 5.40. «El que passés als relleus ja era igual perquè es repartien 8 punts a l’última prova i nosaltres anàvem per davant amb 9 de diferència». Tot i així, el quartet va ser segon i, amb 3.52.52, va batre el rècord del club.

La següent cita de l’equip és el Campionat d’Espanya del 12 de febrer a Gallur (Madrid), al que l’Avinent hi accedeix pels mèrits de la temporada passada. «Sabem que el nostre lloc està entre el 6è i el 7è», afirma Lleonart. Quan comenci la campanya a l’aire lliure, les manresanes participaran en la Divisió d’Honor, amb dues jornades inicials per classificar-se o bé pel grup del títol (com el curs passat) o bé pel de la permanència.

«L’èxit d’aquest equip d’unes quaranta atletes és que el 65 % són noies que han sortit de la base del club», va explicar el director tècnic: «no és fàcil accedir-hi, ho fan dues o tres cada any perquè el nivell exigit és alt».

El masculí salva la categoria

L’Avinent va acabar 7è al torneig masculí, evitant així el descens. En l’apartat individual, 3r lloc de Ricard Clemente en perxa (4.85 m) i 4ts de Biel Cirujeda (22.60 en 200 m), David Pérez (49.62 en 400 m), Abel Casalí (8.22.46 en 3.000 m), tots tres amb marca personal, i Sergi Cabezón en pes (13.48). Carles Cort, 5è, va fer récord del club en 800 amb 1.52.83.