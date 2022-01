La Vuelta Ciclista a Espanya no trepitjarà enguany Catalunya però el 2023 començarà a Barcelona i la capital catalana acollirà les dues primeres etapes, segons va fer públic ahir l’organització de la prova. La ciutat comtal serà l’escenari de la contrarellotge per equips que donarà el tret de sortida de la 78a edició, i també de l’arribada de la segona etapa, així com de la gala de presentació d’equips i l’enregistrament de l’anunci promocional oficial de la cursa.

La jornada inicial de la Vuelta del 2023, el dissabte 19 d’agost, recorrerà els carrers de Barcelona i permetrà milers d’aficionats presenciar l’espectacular modalitat de la contrarellotge per equips. Tot i que encara no s’ha fet públic ni el punt de partida ni el recorregut, la ciutat també acollirà l’arribada de la segona etapa. La Vuelta tornarà a Barcelona onze anys després de l’última vegada: el 2012, la novena etapa va començar a Andorra i va acabar a Montjuïc, on va guanyar el belga Philippe Gilbert. La cursa, però, no comença a la capital catalana des del 1962, amb una etapa en línia de 90 km amb inici i final a la ciutat que va guanyar el biscaí Antón Barrutia. L’última vegada que Barcelona va acollir una contrarellotge va ser el 1978 i ho va fer també a Montjuïc. El francès Bernard Hinault va ser el primer a a la meta i també en la classificació general, conquerint la primera de les dues Vueltas de la seva carrera.