L’Igualada va caure per 1-2 davant del Femení Manu Lanzarote en una jornada en la que, després de conèixer les punxades de les seves rivals, haurien pogut agafar avantatge en la segona plaça i començar a assegurar la posició de play-off d’ascens. La falta de punteria, però, va ser letal pels interessos de les blaves, que la setmana vinent descansen i no jugaran fins el 6 de febrer contra el Pallejà.

Les visitants es van avançar en el minut 10 per culpa d’un malentès defensiu de les anoienques. A partir d’aquell moment, l’Igualada va assetjar la porteria del conjunt terrassenc però li va faltar contundència per transformar un gol que li atorgués l’empat. I quan el partit s’encaminava cap al descans, una centrada enverinada a l’àrea local va significar el 0-2. Tota una llosa per a les expectatives de l’Igualada de treure algun profit del partit.

A la represa del duel, les blaves van avançar les seves línies, però sense capacitat per generar grans ocasions. Fins que en el minut 64, una cessió enrera de Panisello es va convertir en el primer gol local. A partir d’aleshores, les igualadines van fer diversos xuts però sense sort. La derrota estreny la part alta de la classificació.