Els aficionats del Baxi Manresa estan tranquils i satisfets perquè l’equip es va classificar per la Copa del Rei, però l’ambició és gratuïta i ara les mirades estan posades en saber si els de Pedro Martínez seran caps de sèrie o no: si acaben entre els quatre primers al final de la primera volta evitaran Madrid i Barça als quarts de final del torneig que se celebrarà del 17 al 20 de febrer a Granada. Però amb la feina ja feta, i provisionalment tercers a la classificació amb 11 victòries i 6 derrotes, aconseguir la condició de cap de sèrie depèn de l’UCAM Murcia, el Joventut i el València, que tenen diversos partits pendents.

El primer d’aquests és el que avui a les 20.30 h juguen els murcians a Saragossa. Si guanyen, sumaran l’11è triomf i superaran el Baxi per l’average general. Per la seva part, el Joventut avançarà el Baxi si guanya o bé divendres a la pista del Fuenlabrada o bé diumenge al Palau contra el Barça. I el València quedarà per davant si s’imposa a casa contra el Gran Canària i a la pista del Tenerife.

El Cadí-Gernika, ajornat de nou

Un cas de covid a la plantilla obliga a ajornar de nou el partit del Cadí contra el Gernika de la jornada 15 previst per avui, i la nova data és el 12 de febrer a les 18 h. D’altra banda, el partit a casa contra el Movistar Estudiantes tindrà lloc el dia 23 de febrer a les 20 h.