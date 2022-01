El manresà Ander Mirambell ha estat designat pel Comitè Executiu del Comitè Olímpic Espanyol (COE) per ser el banderer de l'equip nacional de la cerimònia d'obertura dels Jocs d'hivern de Pequín 2022, que es disputen del 4 al 20 de febrer. L'acompanyarà en aquesta tasca la sabadellenca Queralt Castellet.

És la quarta vegada que el pilot manresà de skeleton participa als JJOO d'Hivern, però serà la primera vegada a la història que un manresà sigui l'abanderat en aquests Jocs. Manel Estiarte, també natural de Manresa, ja va ser escollit com a banderer a Sidney 2000, però en aquest cas a l'edició dels JJOO de l'estiu.

Així mateix, serà la primera vegada que un home i una dona siguin els encarregats de portar la bandera espanyola en una cerimònia olímpica hivernal. Relleven en aquesta funció Lucas Eguíbar, que ho va fer a Pyeongchang el 2018. A l'estiu de Tòquio 2020, els abanderats van ser el piragüista Saúl Craviotto i la nedadora Mireia Belmonte.

El president del COE, Alejandro Blanco, ha comunicat a tots dos aquesta decisió a través d'una reunió telemàtica celebrada després de l'aprovació per part de l'executiu de la proposta realitzada pel propi president de l'entitat olímpica.

Blanco ha recordat a Mirambell que "el més important de l'èxit és el camí". "I si algú ha recorregut un gran camí ets tu. Et desitgem el millor. L'èxit està en què vas a competir en els teus quarts Jocs i la competició ja et col·locarà", va afegir."Portem els millors abanderats del món. Us donem les gràcies pel que representeu per a l'esport espanyol i que porteu la bandera amb tot l'orgull i afecte", va assenyalar el president del COE.

En resposta, el pilot manresà ha declarat que "és un orgull liderar una delegació amb catorze esportistes que són autèntics herois". "Agraeixo de cor que em transmeteu aquesta responsabilitat perquè és una cosa que no es pot aconseguir amb resultats. Representarem amb el cor i amb passió el nostre país", va afegir.

Mirambell també va anunciar la notícia a través de les xarxes socials, on va declarar que ha estat un "honor" ser escollit com a banderer i ha aconsellat "a tots els que empenyen el trineu" que es vagi abrigant per la imminent arrencada dels Jocs.

Buenos días @angelmartin_nc Ayer fue un día especial y quería compartirlo contigo!Has empujado el trineo durante toda la temporada y quería tener este detalle contigo 😘😘 Feliz miércoles y Hacer muchasssss cosas #Go4nder pic.twitter.com/T9O2Ke02cy — Ander Mirambell OLY (@AnderSkeleton) 26 de enero de 2022

L'equip d'esportistes espanyols als JJOO d'Hivern 2022

L'equip espanyol que participarà a Pequín 2022 estarà format per catorze esportistes, cinc d'ells en les disciplines de gel i nou en les de neu, amb Queralt Castellet i Lucas Eguibar com a principals opcions de medalla.

La cerimònia d'inauguració serà divendres que ve 4 de febrer de 2022 a 2/4 de set de la tarda, en hora local. A Espanya, la fita tindrà lloc a les 11:30 hores.