L’equip alemany ERC Endurance Ducati, que participa en el Campionat del Món de resistència, ha comunicat que incorpora a la seva formació el pilot santfruitosenc David Checa, quatre cops guanyador en aquesta especialitat, els anys 2004, 2014, 2017 i 2019, sempre amb Kawasaki. A part de Checa, també s’incorporen a la formació teutona el valencià Xavi Forés, el francès Mathieu Gines i l’italià Lorenzo Zanetti.

A part d’haver guanyat els quatre mundials, Checa també ha disputat el mundial de MotoGP i el de Superbikes. En resistència, ha guanyat curses emblemàtiques de l’especialitat com les 24 Hores de Le Mans (205, 2017 i 2019) i el Bol d’Or (2017 i 2017).

El bagenc ha explicat que «les darreres temporades he pogut observar de molt a prop la Ducati a la pista i des del principi es va veure clar el seu potencial. L’equi p ha fet una primera temporada forta, demostrant que la Ducati pot estar a davant en resistència. N’han après molt i estic feliç de formar part d’aquest projecte. Faré servir tota la meva experiència per ajudar-los a tirar-lo endavant».

Entre els pilots que s’ajunten al projecte hi ha un Xavi Forés que ja ha corregut el Mundial de Superbikes amb la marca de Borgo Panigale i hi va guanyar el Mundial de Superbike 1000. Ha explicat que «ja he tingut un gran èxit amb la Ducati i no només pot lluitar per curses, sinó també per campionats».