El conjunt Cannondale-Tomàs Bellès ha presentat l’equip amb el qual afrontarà la temporada 2022, amb el manresà Jordi Bellès com a mànager i Albert Bellès com a director tècnic de la formació. Enguany hi ha les incorporacions de Marta Tora en la categoria elit UCI, la su bcampiona de Catalunya en XCM i XCUM de l’any passat, i de Jordina Muntadas en la mateixa categoria, la campiona de Catalunya elit CX.

Completen l’equip, en la categoria elit UCI, Sílvia Roura, subcampiona de la Titan Desert; Roberto Bou, campió d’Espanya d’XCM el 2018; Pablo Guerrero, campió estatal d’XCM el 2019 i el 2020, Francisco Herrero, també nou fitxatge i campió estatal XCMU del 2021, i Josep Térmens, 15è classificat en la UCI Marathon Series Velovert. En màster 50, correrà el manresà Xavier Martí, tercer classificat en màster 50 de la VolCat. Pel que fa al calendari, s’han confirmat una sèrie de proves de la primera meitat de la temporada. Es tracta de la Costa Blanca Bike Race, la VolCat Platja d’Aro, la Mediterranean Epic, l’Andalucía Bike Race, la VolCat Costa Brava, la VolCat UCI, la Volta a Eivissa i la Rioja Bike Race, a l’estat espanyol; l’Absa Cape Epic, a Sud-àfrica; la Four Islands, a Croàcia i la Titan Desert, al Marroc. Les bicicletes utilitzades seran la Scalpel i la Scalpel HT.