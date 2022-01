El Baxi Manresa va veure ahir a la nit com augmentaven les seves possibilitats d’acabar la primera volta de la lliga entre les quatre primeres posicions i, per tant, ser cap de sèrie en el sorteig de la Copa del Rei de dilluns que ve. Un dels tres equips que el podien avançar, l’UCAM Múrcia, va caure derrotat a la pista del Casademont Saragossa per 91-78 i ja no podrà quedar davant del conjunt de Pedro Martínez.

D’aquesta manera, només són dos els equips que podrien deixar sense aquest premi el Baxi. Es tracta del Joventut i del València. Tots dos haurien de superar els manresans perquè aquests no fossin caps de sèrie i, perquè això passés, els badalonins han de guanyar un dels dos partits que li queden entre divendres i diumenge i els valencians, tots dos, els dos mateixos dies.

Remuntada aragonesa

En el partit que es va jugar ahir a Saragossa, l’UCAM va dominar tota la primera part en el marcador i només va tenir un instant de dubte passat l’equador del segon període. Els murcians, que diumenge havien celebrat la classificació per a la Copa, van sortir més connectats al joc i van trobar els punts de James Webb, que en va anotar set gairebé seguits per situar el 6-11. A més, els relleus van provar el conjunt de Sito Alonso, i un altre triple del mateix jugador i els punts de Taylor i McFadden van establir la màxima diferència d’onze punts (7-18).

El Casademont va mirar de reaccionar i va trobar el canell d’un veterà com Waczynski. El polonès va començar amb dos tirs lliures al final del període i amb un 2+1 i un tir de tres punts a l’inici del segon per aproximar els aragonesos en el marcador fins al 23-27. Van ser els minuts més igualats i, fins i tot, Yusta va tenir un tir lliure per empatar el partit. Però el va errar i l’UCAM va aprofitar-ho per tornar a trobar circulació i un Webb que havia tornat a la pista per tornar-se a escapar. El tercer triple del nord-americà va deixar-li deu punts d’avantatge al descans.

Però a la segona part tot va canviar. L’UCAM ja havia perdut moltes pilotes a la primera meitat, però ara es van multiplicar i els punts de Waczynski, amb triple lateral inclòs, van conduir a l’empat a 50. Sense solució de continuïtat, els homes de Ponsarnau es van avançar, completant un parcial de 13-0, i ja no van deixar més la davantera, tot i els esforços de McFadden. En aquest moment va ser Bone qui va encertar des de lluny i Thompson qui es va començar a fer fort a la zona. Davant de la passivitat forastera,l’avantatge va anar creixent fins als 14 punts (76-62). Taylor va intentar una última remuntada, però una esmaixada fallada per Webb va segellar el final de les possibilitats visitants.

Quatre partits per decidir-ho tot

Davant d’aquesta situació, l’UCAM queda fora dels quatre primers. Demà el Joventut, que ahir va guanyar per 75-92 a la pista de l’Hamburg a l’Eurocup, juga a Fuenlabrada i diumenge visita la pista del Barça. Si guanya un d’aquests dos partits, quedarà segur per davant el Baxi al final de la primera volta. Pel que fa al València de Joan Peñarroya, que dimarts havia vençut el Buducnost per 103-76, demà rep el Gran Canària i diumenge, a les vuit del vespre, té una difícil visita a Tenerife. Els taronja estan obligats a guanyar els dos partits. Si no és així, el Baxi serà cap de sèrie i eludirà Barça i Madrid en els quarts de final de la Copa del Rei.