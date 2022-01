El pilot olostenc Gil Membrado, de 14 anys, iniciarà la seva segona temporada en el món del motorsport disputant les sis proves que componen el Campionat d’Estònia de ral·lis, a més d’alguna prova complementària dels certàmens de les veïnes repúbliques bàltiques. Aquestes són les úniques que permeten treure llicència federativa per competir als menors de setze anys.

Així, el jove pilot del RACC iniciarà la temporada amb el Sprint Ralli Otepaa Talv, al volant d’un Ford Fiesta Rally4 preparat per l’equip ASRT i amb el copilot Rogelio Peñate a la seva dreta. Membrado explica que «l’any passat tot era una novetat i vam haver d’anar coneixent el terreny per on discorrien les curses dels campionats de Letònia i Estònia sobre la marxa. Ara caldrà afegir l’experiència adquirida i completar curses».