L’Hereda San Pablo Burgos, el proper rival del Baxi Manresa, demà, a la lliga, va caure derrotat contra el Lenovo Tenerife per 73-81 en el duel ajornat del dia anterior pel cas de coronavirus que va afectar un jugador local. Per la convocatòria d’ahir es pot deduir que aquest era Vitor Benite, qui tampoc no podrà ser al Congost. Els castellans van fer tres quarts força tristos, en què van ser superats pels illencs, que a la segona part duien un percentatge de tirs de dos punts superior al 80% facilitat per la mala defensa de la pintura de l’equip local.

Així, després d’una primera meitat amb iniciativa insular, però més o menys igualada, el Lenovo es va escapar entre el final del tercer quart i l’inici del definitiu, en què va obtenir una màxima diferència de dinou punts (45-64) que gairebé li assegurava ser a la Copa. El Lenovo no pot perdre diumenge contra el València per més diferència d’aquella en què va guanyar ahir per no ser superat pel Baskonia. Però el Burgos va treure orgull, impulsat per dos habituals suplents, Salash i Kullamaee, i es va arribar a acostar a cinc punts (68-73). Però un bàsquet de Salin i, sobretot, un triple lateral de Doornekamp el va matar. Ahir, el Burgos també va anunciar el traspàs del seu pivot Kravic a l’Unicaja.