Els triples van trencar al darrer quart la igualtat d’un partit que consolida el Cadí La Seu a la zona noble de la classificació (58-67). Les urgellenques van tenir pràcticament tota l’estona el control del marcador, però no es van poder desempallegar d’un Ensino lluitador que no es va rendir.

El Cadí es va presentar a Lugo amb només vuit jugadores. Tal com va comentar Bernat Canut, això les va obligar a preparar bé les rotacions. Les catalanes van sortir amb empenta (8-14), però l’Ensino no va deixar de fer la goma i a cada avantatge visitant responia apropant-se en el marcador (14-17 al final del primer quart). Basant-se en les seves jugadores interiors, les gallegues van mantenir el tipus i van empatar a l’inici del tercer (33-33) i del darrer quart (46-46). Però no van ser capaces de fer el tomb i el Cadí sempre va tornar a posar distància.

El moment clau va tenir lloc a l’inici del darrer parcial. Després d’un intercanvi de cistelles, dues de Tunstull i Etxarri i, sobretot, dos triples de Strautmane, van obrir un forat (48-58) que es va engrandir amb un triple de Peña i una cistella de Pivec (50-65). La desesperada reacció final de les locals només va poder maquillar el resultat final.