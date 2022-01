La tenacitat, astúcia i ambició dels jugadors del Covisa Manresa va permetre als blanc-i-vermells assolir un triomf de prestigi contra el Sala 5 Martorell (5 a 3). Els jugadors de Pau Machado van generar les primeres ocasions i l’ala Carles Lavado va obrir el marcador després de rebre un intencionat servei de Santa (min 5). Santa i Carles Ambrós van poder ampliar l’avantatge dels manresans abans que el Sala 5 Martorell comencés a rutllar en atac liderat per Fouad. El visitant Carlos Corvo va estavellar una potent rematada al pal (min 10) i, dos minuts després, l’incisiu Fouad va culminar en el gol de l’empat una jugada d’estratègia dels martorellencs després d’un servei de banda (min 12). Adil va protagonitzar set aturades de mèrit durant aquest primer acte, però no va poder impedir que Ramón capgirés el resultat en una acció en la qual va palesar la seva habilitat com a pivot.

El Covisa Manresa va iniciar el segon període amb més determinació i Manu va batre Imad als 27 segons (2 a 2). Els blanc-i-vermells van crear cinc ocasions de gol en només dos minuts. El Sala 5 Martorell va reaccionar i Fouad va superar Adil amb un xut de rosca inapel·lable. Manu i Santa van complementar de forma immillorable la constància de Carles Ambrós i Carles Lavado i Èric Castillo va aprofitar el refús d’Imad a l’enèsima rematada de Manu per restablir les taules (min 36). Un minut i set segons després, Carles Lavado va situar el 4 a 3 a l’electrònic i Manu va establir el marcador definitiu a passada de Terri. Quan faltaven 36 segons per al final, el partit es va haver d’aturar durant 20 minuts per una indisposició del delegat del Covisa Manresa, Josep Maria Serra, que va haver de ser traslladat a un centre sanitari. No es va produir cap acció remarcable en reprendre’s el joc.