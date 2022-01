El CB Martorell no va poder competir a la pista del Patria Hispana Seguros Almozara de Saragossa (71-52). El conjunt català, tot i dominar el primer període (15-16), es va ofuscar de cara a cistella en el segon quart i el descans ja perdia per vuit punts, 33-25. A la represa, els martorellencs, en comptes de reaccionar, van abaixar els braços i es van veure atropellats per un combatiu equip local.