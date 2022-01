L’oportunisme del davanter blanc-i-vermell Pol Francitorra va decantar el resultat del derbi intercomarcal que van protagonitzar el CF Martorell i el CF Solsona (2 a 1). Ambdues formacions van oferir un partit vibrant. Els escapulats van palesar des dels primers minuts la seva ambició i Toni Domínguez es va haver de lluir per evitar que Marc Vilajosana (min 5), Roger Alsina (min 9) i Albert Garrido (min 24) avancessin els solsonins a l’electrònic. La resposta dels amfitrions va arribar arran d’un perillós servei de falta que David Olid va estavellar al travesser (min 14). A més, Marc Guijarro es va lesionar per impedir in extremis la posterior rematada a gol de Carles Caballería. El CF Martorell es va apoderar del centre del camp durant el darrer terç del primer acte i va adquirir avantatge en aprofitar Pol Francitorra una pilota morta en posició dubtosa. L’àrbitre va considerar que el refús a l’esquena d’un defensa del xut de Marc Carbonell habilitava el davanter martorellenc (min 39). A més, Xavier Ratera va ser exclòs per protestar. Tot i jugar en inferioritat , els visitants van reequilibrar el marcador a la represa. Roger Alsina va pispar una pilota al central Enric Soriano i va afusellar Toni Domínguez (min 51). El CF Solsona es va defensar amb criteri, però Pol Francitorra va tornar a aparèixer per transformar l’única ocasió que els escapulats van concedir a causa d’una precisa centrada rasa de Martí Ramos (min 77).