Tres victòries en els últims quatre partits disputats. Deu punts sumats de dotze i una evident i significativa progressió en les prestacions de l’equip. La formació juvenil del CE Manresa es va imposar a la UE Olot (3 a 2) i ja ocupa el vuitè lloc a la classificació de la Lliga Nacional Juvenil.

Ambdues formacions van oferir un recital de futbol combinatiu durant la primera part del partit. La primera aproximació perillosa la van bastir els jugadors de Roger Vidal. Marc Vázquez va impedir que l’enverinada passada de Guillem Terma habilités Arnau Forés per rematar a gol (min 5) i, tot seguit, va desviar a córner la intencionada vaselina de Pol Sitjà. Marc Comamala va materialitzar la segona ocasió de l’equip de la Garrotxa (min 8), però 2 minuts i 21 segons després, Iker Urgelés va reequilibrar el marcador en rematar de cap una centrada d’Eloi Florido des de la banda dreta. Mikel Lacárcel va obligar Arnau Company a lluir-se per refusar la seva gardela (min 17) i Iker Urgelés va estar a punt de tornar a marcar de cap a centrada de Lluc Maymó (min 29).

A la represa, la primera ocasió va ser olotina. Marc Vázquez va tornar a exhibir-se per conjurar la rematada a boca de canó de Quim Piña (min 56). Nou minuts després, Iker Urgelés no va errar i va aprofitar la magnífica passada de Mikel Lacárcel per superar el porter olotí amb una subtil rematada rasa. Els visitants no van defallir i Jordi Manzano va situar el 2 a 2 a l’electrònic amb un xut indeturable (min 68). Ambdós equips mereixien puntuar, però Miquel Graells va aprofitar un servei en profunditat per batre Arnau Company després que el porter aturés la seva primera rematada (min 86).