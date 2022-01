L’Estación va disputar un gran partit contra el Castellnou malgrat que no va passar de l’empat a un gol. Els locals van sortir al terreny de joc amb l’objectiu de dominar la possessió de la pilota i portar el ritme i control del joc, tot i que el bloc baix del Castellnou impedia que els sallentins s’acostessin a la porteria de Domínguez amb perill. L’acció se situava al centre del camp i les ocasions de gol eren molt escasses. Un partit molt tàctic amb un ritme bastant lent portava el duel al descans amb el mateix marcador que a l’inici del partit.

A la segona meitat el Castellnou es va estirar més i es va apropar a la porteria de Labrador amb alguna transició ràpida a l’esquena de la defensa local. D’altra banda, la Estación també trobava més espais en el darrer terç del camp per començar a generar més perill. En el minut 60 López inaugurava el marcador després de rebre una gran passada i finalitzar amb un tir ajustat al pal. Els locals tenien el partit dominat, allà on volien, però el Castellnou va aprofitar un malentès de la defensa blanc-i-negra per empatar el duel en els minuts finals. Moreno batia Labrador per posar el definitiu 1 a 1.