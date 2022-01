Cinquena victòria de l’Igualada Femení-Grupo Guzmán amb una gran remuntada inclosa a la Corunya (3-4). El conjunt de Carles Marín va superar un 3-1 advers i en el tram final va anotar dos gols que van capgirar el marcador.

Les igualadines es van avançar amb una bona acció individual de Miret, però tot i el bon joc l’equip no va poder marxar als vestidors amb avantatge perquè Soto i Garrote van capgirar la truita. Tres faltes directes i un penal xiulats en contra van fer arrufar el nas a les anoienques, que en l’inici de la segona part van veure com la derrota es feia més gran amb una altra diana de Soto. L’equip, però, no va abaixar la guàrdia i Herrera, primer creuant la pista a tota velocitat, i després en un contraatac ben executat, van igualar el matx. Poc després, Mas va progressar entre les defenses locals i va sentenciar.