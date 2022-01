Els esquiadors pirinencs van ser protagonistes en el Campionat de Catalunya d'esquí de fons, que va tenir lloc aquest cap de setmana a l'estació de Lles de Cerdanya conjuntament amb la 2a fase de la Copa d'Espanya. Les proves es van disputar amb bon temps i un ambient familiar, en un dels complexos d'esquí més ben integrats a la natura.

Dissabte es van disputar les curses de tècnica clàssica, en un circuit que portava els participants per dins el bosc.

Els fondistes de l’equip català Marta Moreno (CAEI) i Bernat Sellés (BELLVER) es van proclamar campions en categoria absoluta FIS. Moreno va vèncer amb solvència en la prova de 5 km per davant de Marta Cester (CAEI) i Irati Cuadrado, en un podi català que va completar Martina Miquel (CENA). Sellés, per la seva part, es va imposar en un traçat de 10 km, davant de Lander Martín i Roberto Piqueras. En el podi català, Sellés va estar acompanyat d’Aniol Borrell (PEC) i Marc Colell (CEFUC).

En categoria Màster 2, Ricard Miquel (CENA) va endur-se la victòria, així com Marta Moreno i Bernat Sellés, que van repetir en U20, amb Bernat Gabarró (CENA) subcampió. En Sènior, Moreno va ser la millor del campionat, per davant de Marta Cester i Martina Miquel. Marc Alonso (CEFUC) va ser el vencedor masculí.

En U18, Martina Miquel es va adjudicar el títol català, amb Júlia Pueyo (CEFUC) i Joana Porta (PEC) al darrere. Aniol Borrell va vèncer seguit de Marc Colell i Roc Vilaró (BELLVER). Els podis de la categoria U16 van estar copats per catalans, amb Núria Ruiz (CENA), Berta Guitart (CENA) i Martina Sellés (BELLVER), mentre que en homes la victòria va ser per a Pablo Moreno (CAEI), seguit d’Ot Bertran (CEFUC) i Pau Molins (CENA).

Joana Puig (BELLVER) va ser la més ràpida en U14, seguida al podi català d’Ona Pons (PEC) i Coral Sánchez (CENA), mentre que el seu germà Jofre Puig (BELLVER) també es va alçar amb la victòria, seguit de Roger Sánchez (CENA) i Bernat Cadena (CENA). En U12, domini català amb Queralt Arimon (CENA) al capdavant, acompanyada de Niko Malika Sánchez (CAEI) i Ona Bosch (BELLVER), i títol masculí per a Theo Antunez (CAEI). El mateix escenari que en U10, on van pujar al podi la campiona, Emma Ribó (BELLVER), així com Joana Escribà (BELLVER), segona, i Sara Eskisabel (CAEI), tercera. Jep Grau (BELLVER) va ser el millor català de la categoria, acompanyat al podi de Nil Salvat (BELLVER) i Lluc Arimon (CENA).

L'endemà diumenge es van celebrar les curses de tècnica lliure. Marta Moreno i Bernat Sellés van tornar a ser els campions absoluts FIS, La vencedora va estar acompanyada de Marta Cester i Irati Cuadrado, amb Martina Miquel completant el podi català, mentre que Sellés ho va estar de Diego Ruiz i John Walker. El podi català, a més de Sellés, el van ocupar Aniol Borrell i Marc Colell.

En U16, Martina Sellés va ser la més ràpida, seguida de Núria Ruiz i Berta Guitart, mentre que en homes Pablo Moreno va superar a Pau Molins i Ot Bertran. Joana Puig va vèncer en U14, amb Ona Pons segona i Elna Montaner (CENA) tercera, així com Bernat Cadena, el millor per davant de Jofre Puig i Roger Sánchez. En U12, Queralt Arimon va superar Ona Bosch i Martina Torres (CAEI), mentre que en homes es va endur el títol Theo Antunez. En U10, Joana Escribà va ser la campiona de la categoria, seguida d’Emma Ribó i Sara Eskisabel. En homes, Jep Grau va superar Lluc Arimon i Nil Salvat.