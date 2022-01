El Terra Endins Vilatorrada va sumar la novena victòria de la temporada després d’imposar-se amb molta autoritat davant d’un Castellbisbal que no va oposar resistència (83-55). El conjunt bagenc va ser molt superior des del principi i va acabar apallissant el seu rival en una efectiva represa. L’equip visitant va tenir una bona posada en escena en els primers compassos del joc. Als jugadors locals els va costar una mica entrar dins del partit. De mica en mica el conjunt de Sant Joan de Vilatorrada va agafar el domini del joc i gràcies a una gran efectivitat en els llançaments i una forta defensa va obrir un forat gairebé decisiu al descans, 41-26. A la represa, l’equip del Castellbisbal va ser incapaç de reaccionar i va acabar rebent un bon correctiu per part dels jugadors bagencs. Ja en el darrer període i amb el partit sentenciat, els visitants van abaixar els braços i els locals van continuar amb el mateix ritme per acabar guanyant per un ampli 83-55. La setmana vinent els jugadors del Terra Endins Vilatorrada visitaran la complicada pista del Reus Ploms Salle, equip que té set victòries i tres derrotes.