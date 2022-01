La Pirinaica va aconseguir sumar un punt després d’empatar a dos gols contra el Joanenc. El segon i el tercer classificat es veien les cares en un duel que des del primer moment va ser molt disputat. Els visitants van començar més enèrgics que els jugadors de la Mion, van controlar el ritme del partit i van dominar la possessió de la pilota. El Joanenc va veure porteria ràpidament quan Prieto al minut 10 rematava una centrada provinent d’una falta lateral per fer el 0-1. Minuts més tard, a causa de l’elevada pressió visitant, la defensa local va cometre un error en la sortida de pilota que va aprofitar Galván per posar el 0-2. A la Pirinaica se li complicava el matx després d’un mal inici, però amb el pas del temps va reaccionar i va començar a generar perill. Al 27 una ràpida transició provocava un penal a favor dels manresans, que Pérez no desaprofitaria per posar l’1-2 i arribar al descans amb un desavantatge mínim. A la represa, la Pirinaica va mostrar la seva millor versió, va controlar la pilota i va tancar el Joanenc al seu camp. En una jugada per banda Castaño va aconseguir l’empat en superar Baquero amb un potent tir. Al final Criado va tenir la darrera oportunitat del partit en estavellar un llançament de falta directa al pal.