El València Basket va assegurar-se dijous una plaça a la Copa del Rei de Granada derrotant el Gran Canària (91-62) i ahir va vèncer l’altre equip insular de la Lliga Endesa per aconseguir l’estatus de cap de sèrie. El triomf per 78-80 al Santiago Martín de La Laguna permet al conjunt de Joan Peñarroya escalar fins a la tercera posició de la classificació de les disset primeres jornades i, d’aquesta manera, evitar els més forts de la competició al torneig del KO del mes vinent en detriment del Baxi Manresa.

D’aquesta manera, en el sorteig d’aquest migdia, retransmès en directe pel canal de YouTube de l’ACB (13 hores), al Baxi li pot tocar en els quarts de final el Reial Madrid, el Barça, el Joventut i el València. Els altres quatre classificats són els mateixos bagencs, l’UCAM Múrcia, el Río Breogán i el Lenovo Tenerife, que hi entren a última hora tot i perdre. Els canaris havien de caure de més de vuit punts perquè la seva plaça hagués estat ocupada pel Bitci Baskonia. Els bascos, conjunt d’Eurolliga, queden fora de la competició per segona vegada en els últims tres anys.

Pel que fa al partit de Tenerife, els locals el van dominar a l’inici però un bon tram final de la primera part de Dubljevic va permetre al València arribar als vestidors amb sis punts de diferència a favor (38-44). La segona meitat va estar plena de pujades i baixades. El Lenovo va adquirir cinc punts al tercer quart amb un 55-50, de la mà de Doornekamp, però el València va capgirar el resultat trobant tots els seus elements. En el tram final va sorgir Marcelinho, autor de 22 punts, i entre ell i Shermadini van posar el 74-69, a poc més de quatre minuts. Però el València no es va rendir i el joc interrior de Dubljevic i Rivero els va donar el 78-80, amb dos tirs lliures del montenegrí. L’última possessió local van ser dues, amb un rebot en atac inclòs després d’un primer llançament fallat. El Leno vo no volia una pròrroga que el pogués portar a perdre de més de vuit punts de diferència i s’ho va jugar tot a un triple de Marcelinho. El brasiler va errar i el València es va convertir en cap de sèrie.

El Barça segueix retallant

Pel que fa als altres partits, el Barça va retallar un partit de diferència al Reial Madrid per segona setmana seguida, després d’haver vençut el WiZink Center. Els blaugrana es van imposar en un derbi de la 17a jornada al Joventut per 99-84 i són a tres triomfs dels blancs, amb tres partits menys. L’equip de Jasikevicius va dominar en tot moment, amb 21 punts d’un Laprovittola en un gran moment. Per als verd-i-negres, Ante Tomic en va fer 20 i Vives, 17.

Qui ha ressuscitat amb el canvi d’entrenador, David Eudal per Ibon Navarro, és el MoraBanc Andorra, que va sorprendre tothom guanyant a la pista del Madrid per 83-88 en una gran segona meitat, després que els blancs moguessin avantatges còmodes a la primera. Partit colossal de Miller-McIntyre, que va passar de no anotar contra el Baxi a fer 28 punts ahir. En el partit que obria el dia, nou sinistre de l’Unicaja, que va caure a Bilbao per 83-77 i el lloc de Fotis Katsikaris perilla més que mai.