El vicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu, ha assegurat que "en les dues últimes temporades el Barça ha perdut més de 600 milions d'euros i tan sols 135 pertanyen a aquest efecte covid segons la circular de LaLiga" en la presentació de l'informe 'forensic' que es va celebrar a l'Auditori 1899 del Camp Nou.

"Quan vaig arribar al club (el març de 2021) ens van lliurar dues carpetes en les quals hi havia dues coses que cremaven: un deute de bons amb un curt termini de pagament i que no hi havia solvència per a pagar les nòmines dels jugadors", ha afegit en aquest sentit Romeu.

D'altra banda, el vicepresident econòmic va informar que el 'forensic' ha descobert que "en els últims set anys no s'havia fet cap manteniment en les instal·lacions del club", els que els va obligar "a fer algunes reparacions abans d'afrontar les obres de l'Espai Barça".

Busquen 1.5000 per a l'espai Barça

Precisament, sobre aquest projecte va anunciar que alguns "executius del club ara mateix estan de viatge per a aconseguir el finançament de l'Espai Barça" després que el referèndum sobre aquest projecte donés permís a la junta de Laporta a buscar un finançament de fins a 1.500 milions d'euros.

D'altra banda, el Barça també està buscant nous patrocinadors per a la samarreta i la roba d'entrenament. Sobre aquest tema Romeu va admetre que "el tema patrocinis s'ha retardat una mica més del que es preveu", però va dir que estan "segurs" que "aviat hi haurà notícies en aquest aspecte".