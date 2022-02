Tom Brady, el millor jugador de la història de l’NFL, ha confirmat la seva retirada. Als 44 anys i després de 22 temporades penja les botes. Mentre cap franquícia ha guanyat més de sis Super Bowls, el ‘quarterback’ dels Tampa Bay Buccanneers se’n va amb set anells.

Malgrat haver deixat en suspens el seu futur després de l’eliminació diumenge passat del seu equip davant Los Angeles Rams en la ronda divisional de l’NFL, el mite californià, al qual li quedava una temporada més de contracte a Tampa, ha dit prou.

Que deixés l’NFL per dedicar-se a la seva família era un dels rumors que circulava en les últimes setmanes. Brady està casat amb la model brasilera Gisele Bündchen, que va conèixer el 2006. Dotze anys de matrimoni van donar com a fruit dos fills: Benjamin, d’11 anys, i Vivian, de 8 anys. Amb ells viu també John Edwards, de 13, fruit d’una relació anterior de Brady amb l’actriu i model Bridget Moynahan.

199è en el ‘draft’ del 2000

El camí de Brady cap a la glòria no va ser senzill. Va ser seleccionat al lloc 199 del ‘draft’ de l’any 2000. El seu primer any als New England Patriots se’l va passar a la banqueta. Però una lesió li va obrir les portes de la titularitat i la resta és història. A la Superbowl del 2001 va conduir els Patriots cap al seu primer títol, i va repetir el 2003, el 2004, 2014, 2016 i 2018. Dos anys després va sorprendre amb el seu adeu a New England després de 20 anys a Foxborough.

Va escollir com a destinació Tampa Bay, i aquell mateix any els Bucaneers van tornar a guanyar una Superbowl que no celebraven des de feia 18 anys.