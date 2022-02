L'expresident del Barça Josep Maria Bartomeu ha demanat a la Fiscalia de Barcelona que li entregui tota la documentació lliurada per l'actual junta directiva contra la seva gestió al capdavant del club. A continuació es posarà a disposició del ministeri fiscal per "facilitar" la investigació, en considerar que les afirmacions de l'actual junta "no s'ajusten a la veritat". A més, adverteix que certes manifestacions públiques poden suposar un delicte d'injúries i calúmnies o anar contra el seu dret a l'honor. Segons l'actual directiva de Joan Laporta, durant el mandat de Bartomeu es van cometre diverses irregularitats en contractes, pagament de comissions i altres aspectes de la gestió econòmica de l'entitat.

En el seu escrit, avançat per 'El Mundo' i al qual ha tingut accés l'ACN, els advocats de Bartomeu creuen que la denúncia del club davant de la fiscalia pot suposar un delicte d'injúries i calúmnies o pot servir de base per interposar una demanda de protecció del dret a l'honor i la dignitat. Bartomeu argumenta que la denúncia del Barça davant del ministeri fiscal va aparèixer en molts mitjans de comunicació. Segons l'expresident blaugrana, les manifestacions públiques de l'actual junta de Joan Laporta contra la directiva de Bartomeu "no s'ajusten a la veritat del que va passar" durant el seu mandat, del 2014 al 2020. Per tot això, demana a la fiscalia que li traslladi tota la documentació que el club ha entregat al ministeri públic per tal d'analitzar-la. A més, es posa a disposició de la fiscalia per "facilitar la labor d'investigació" i "aclarir els termes de l'informe 'forensic' del club i "de qualsevol altra mancança que l'informe tingui".