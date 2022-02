L’estació de Lles de Cerdanya va proclamar l’esquiador de Bellver Bernat Sellés com a doble campió de Catalunya d’esquí de fons, tant en la tècnic clàssica, com en la lliure. En la primera, Sellés va derrotar, en un circuit de 10 km, Lander Martín, de Navarra, i Roberto Piqueras, d’Aragó. En la classificació catlaana, Sellés va estar acompanyat al podi per Aniol Borrell, del Club Esquí Puigcerdà (PEC), i de Marc Colell, del Club d’Esquí de Fons Urgellet-Cerdanya (CEFUC). En la tècnica lliure, el podi català va ser el mateix.

En les proves absolutes femenines, la victòria va ser per a Marta Moreno, del CAEI aranès, que va quedar davant de la seva companya Marta Cester i de la navarresa Irati Cuadrado. La tercera plaça del podi català de tècnica clàssica va ser per a Martina Miquel, de l’urgellenc Club d’Esquí Nòrdic l’Arp (CENA). En la tècnica lliure, les posicions van ser les mateixes. En categories inferiors hi va haver una gran quantitat de medalles per als esquiadors de casa nostra.