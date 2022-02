El títol que Rafa Nadal va aconseguir de manera èpica el diumenge a l'Open d'Austràlia ha desencadenat moltes coses. La primera, i més important, ha elevat al tenista espanyol al capdamunt de la història del tenis mundial amb els seus 21 Gran eslam, una marca que cap home havia aconseguit mai. També ha portat l'alegria i l'orgull de tot un país. I aquest dimecres s'ha conegut l'última conseqüència de l''huracà Nadal': Novak Djokovic hauria decidit, per fi, vacunar-se.

Després dels dies de bogeria que el tenista serbi va protagonitzar a Melbourne per la seva negativa a posar-se la vacuna contra la covid-19, sembla que el fet que Nadal l'hagi superat en número de Grand Slam ha canviat l'opinió del serbi. El triomf de Nadal ha estat una raó més poderosa per vacunar-se per al número 1 del rànquing ATP que la crisi de salut pública que viu el planeta des de fa dos anys.

Almenys així ho ha assegurat Daniel Müksch, el seu biògraf, en una entrevista per a un mitjà austríac. "Pel que he escoltat del seu entorn, crec que s'està vacunant. Potser la final d'Austràlia ha contribuït a aquesta decisió. Pot ser que els 21 Grand Slam de Rafa Nadal l'estiguin impulsant a fer-ho", afirma.

La realitat és que si el serbi no es vacuna, tal com està la normativa actual a França, el Regne Unit i els Estats Units, no és clar que el tenista pugui disputar cap dels 'grans' d'aquesta temporada.De moment, l'US Open estaria pràcticament descartat fins que el serbi s'hagi inoculat la pauta completa de vacunació, ja que els EUA prohibeix entrar al país a tots aquells que no comptin amb passaport sanitari. Un escenari similar viuria en els dies previs de Wimbledon. Després de la polèmica a Austràlia, les autoritats franceses van sortir al pas i van aclarir que Djokovic tampoc podrà disputar Roland Garros sense vacunar.