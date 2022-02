La neu que va caure de manera abundant i sorprenent damunt d’Istanbul ara fa una setmana, transportada per la borrasca Elpis, va rebre ahir l’expedició del Baxi Manresa en el seu segon viatge a Turquia, que no serà l’últim, de la temporada. Els bagencs van haver de fer aleshores 250 quilòmetres cap al sud, però no en línia recta, sinó vorejant el mar de Màrmara, fins arribar a Bursa, una ciutat de gairebé tres milions d’habitants en la seva àrea metropolitana que acollirà aquesta tarda el debut dels homes de Pedro Martínez en la segona fase de la Lliga de Campions.

El Baxi havia de començar a jugar aquesta part de la competició la setmana passada, però la covid que va afectar els italians del Nutribullet Treviso va provocar que el debut hagi de ser a fora, i no a una pista qualsevol, sinó a la del que sembla que serà el màxim rival del grup J. Perquè el Tofas, que ja va derrotar l’altre conjun otomà del grup, el Darüssafaka (91-81) en la seva estrena, també ha passat als vuitens de final com a primer a la fase inicial. Va quedar a davant en un grup que tampoc no era extraordinàriament exigent, contra l’Oostende, l’Estrasburg i el Kalev estonià. Els bàltics, que van ser últims, curiosament van batre els turcs en els dos partits disputats.

Amb Urtasun a la llista

L’expedició manresana contenia ahir la presència del navarrès Txemi Urtasun, que avui entrarà per primer cop en una convocatòria. La lesió de Guillem Jou va provocar el fitxatge d’algú que ocupés la cinquena fitxa de quota exigida per la FIBA. Caldrà veure si té minuts. Perquè ell entri, cal que en surti un, i totes les paperetes les té l’ala-pivot letó Marcis Steinbergs, el menys utilitzat per Pedro Martínez en les últimes setmanes.

No cal dir que el Baxi arriba en forma a Bursa. No perd des de la derrota en l’últim, i intrascendent, partit de la primera fase del dia de Reis contra el Hapoel al Congost. Des de llavors, victòries a la pista del Barça, contra el Gran Canària i l’Obradoiro a casa, a Andorra i novament a la pròpia pista amb el Burgos. Avui aniria bé arrencar amb triomf. Cal recordar que els manresans van guanyar els tres partits de la primera fase lluny de casa, a Jerusalem, a Esmirna i a Ostrów Wielkopolski. Els dos primers del grup J arribaran als play-off de quarts de final i el primer ho farà amb l’avantatge de pista en aquella ronda.

Abans de marxar, el pivot gironí Yankuba Sima comentava que «hem d’afrontar aquests partits amb la mateixa seriositat que els de la primera ronda. Estem en una bona línia i cal seguir igual». Del Tofas, va admetre que «no en sé gaire, però sí que és un equip a qui també li agrada jugar amb molt ritme i té bons uns contra uns. De tota manera, ens hem de preocupar més per nosaltres i fer les coses bé durant els quaranta minuts» del xoc.

Per la seva banda, l’escorta Joe Thomasson, va dir que espera una segona fase «molt competitiva, però amb el mateix resultat que la primera. No ens fixem en els oponents i sí en nosaltres i en passar-nos-ho bé». De l’equip turc va dir que «em sé que són explosius, que tenen bons tiradors i són atlètics i amb un bon base. De tota manera, afrontem el repte de Turquia, amb tots els problemes que suposa, i això ho fa encara més divertit i emocionant. Als aficionats de Manresa els diria que ens donin molt suport i, sobretot, que creguin» en el triomf.

El Darüssafakaestrena el compte de victòries

L’altre equip turc del grup del Baxi Manresa a la segona fase de la Lliga de Campions, el Darüssafaka d’Istanbul, va aconseguir la primera victòria en derrotar el Nutribullet Treviso a casa per 88-76, en el duel que es va jugar ahir. Amb aquesta victòria, el Dacka, com és conegut pels seus aficionats, compensa la derrota per 91-81 de la setmana passada a la pista del Tofas Bursa. Els italians venien d’una aturada per un brot de covid i de guanyar 48 hores abans a Pesaro en la lliga, en un duel amb pròrroga, per 105-108. Van pagar l’esforç al final, amb un parcial de 19-8 al darrer període. El local Caupain i el visitant Bortolani, amb 19 punts, van ser els màxims anotadors.