L’equip femení del Volei Manresa va aconseguir una important victòria en el primer partit de la lliga de descens de Primera Divisió després de derrotar el Sant Pere i Sant Pau per 3-0 (25-20, 25-15 i 25-23). El duel va començar amb un primer set accelerat i amb avantatge visitant per 7-15. Les manresanes, però, van augmentar el nivell defensiu i això els va permetre capgirar el resultat fins al 25-20. Aquest canvi va donar moral i confiança per entrar als dos últims sets gaudint i lluint una recepció i un joc de defensa «espectacular i d’altíssim nivell», segons el seu tècnic, Sergi González.

No van tenir tan encert els dos equips masculins. El sènior A, després de la dura batalla a cinc sets a Arenys, va tenir un desplaçament amb baixes a Sóller, on no va aconseguir sumar cap punt i va repetir el resultat, tot i que va millorar la dinàmic, contra la Llars Mundet al Carmel. Pel que fa al masculí B de sèniors, es retrobava amb un experimentat Cubelles, davant del qual va perdre per 3-0 (25-17, 25-18, 25-14) tot i que la lluita va ser de tu a tu durant les dues primeres mànegues. La derrota es va tancar en no poder desenvolupar el joc ofensiu en la tercera.