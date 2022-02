Les dues formacions de l’Avinent Manresa van pujar al podi en els Campionats de Catalunya de clubs en pista coberta que es van disputar a Sabadell. Els nois van quedar segons i les noies van finalitzar en tercera posició en una competició en què els dos equips del CA Igualada Petromiralles van ser vuitens.

En l’apartat masculí, , l’Avinent va fer 107 punts, a només tres del Barça, que va ser el guanyador, i amb vuit respecte del CA Granollers. El CAI va sumar 75 punts. Per als bagencs, van destacar les victòries de Biel Cirujeda en 200 metres (22.82), de Martí Serra, amb millor marca personal, amb 4,60 metres i la del quartet de 4x400 metres, amb Cirujeda, Marc Mendoza, David Pérez i Oriol Vergés (3.27.25).

També van quedar dels tres primers Adrià Garcia, tercer en 400 metres (52.40)i David Pérez, tercer en 60 tanques (8.45). La formació tenia les absències del saltador Jan Díaz, per lesió, i del llançador Adrià Sedano, per covid, i la desqualificació de Pere Alonso en els 60 llisos va llastar les possibilitats de fer or.

Pel que f a als igualadins, va destacar la victòria d’Isaac Baltà en el salt d’alçada (1,85 m). També va ser segon Nil Cabello en els 400 metres (52.22) i tercer Ian Alves en el salt amb perxa (4,30).

Bronze femení

Pel que fa a la competició femenina, l’Avinent va ser tercer amb un total de 106 punts, només superat les 121 del Lleida UA, que es va proclamar campió, i pels 112 de l’AA Catalunya. Va guanyar dues proves en la competició, amb els primers llocs d’Ona Bonet en salt d’alçada, amb un millor intent d’1,67 metres, i de Nerea Pérez, amb millor marca personal, en salt amb perxa (3,90 metres). Les manresanes també van sumar dues terceres posicions, la de Queralt Vallbona, amb millor marca personal, en els 200 metres (26.05) i la de Berta Eslava en el salt de llargada (5,29).

Per la banda igualadina va excel·lir la participació de Júlia Solé, que es va proclamar guanyadora dels 800 metres amb un temps de 2.25.00. Aina Eberlé va ser segona en salt d’alçada (1,58 metres) i Jana Planell va quedar tercera en perxa, amb 3 metres justos. En les dues competicions van participar dotze conjunts.