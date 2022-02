Els atletes veterans de l’Avinent CA Manresa i del CA Igualada Petromiralles van pujar fins a quinze vegades als respectius podis en els Campionats de Catalunya de les categories màster que es van disputar a l’estadi de pista coberta de Sabadell.

Pel que fa als manresans, van sumar un total de cinc títols. David Díaz en va assolir dos, en la categoria M50. En els 60 metres llisos va fer un temps de 7.97 i en els 200 metres, de 26.10. També va guanyar Lis Majó en els 60 metres llisos W45 amb un registre de 8.90. Les altres victòries van ser per a Montse Prat en el salt amb perxa de la categoria W55, amb 2,50 metres, i per a Lourdes Rossinyol en el pes W60, amb 9.30.

Les plates manresanes van ser per a Francesc Ferrer en els 60 metres M70, amb un temps d’11.12, per a Jordi Lladó en el salt amb perxa, amb un millor salt de 3,40 metres en la categoria M50, i per a Lídia Pons, que va ser segona en els 800 metres W40, amb millor marca personal de 2.42.24. Finalment, Marc Romero va sumar dos bronzes en M45, en ser tercer dels 200 metres, amb 26.67, i repetir posició en els 400 metres, amb 59.71.

Dos ors anoiencs

De la banda del CAI Petromiralles van caure dos títols. Un va ser per a Ramon Sánchez, que es va imposar en M40 en el llançament de pes, amb un millor registre de 12,18 metres, i l’altre va recaure en Lluís Marimon, que va guanyar l’or en la categoria M90 en 60 metres amb 19.47.

Les plates van ser per a Josep Maria Lagunas en el pes M40, darrere del seu company Sánchez, ell amb un tir de 10.76, i per a Pere Pulido, segon en 60 tanques M55, amb 11.88. Per tancar el botí, Joan Sánchez Bergadà va ser tercer en pes M45 amb 9.60.