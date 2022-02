Visiblement emocionat i "amb pell de gallina", el manresà Ander Mirambell ha encapçalat com a banderer juntament amb la sabadellenca Queralt Castellet, la delegació espanyola que ha desfilat aquest divendres a l'Estadi Nacional de Pequí durant la cerimònia inaugural dels 24ns Jocs Olímpics d'Hivern que acull la Xina.

"La veritat és que ha estat molt, molt emocionant; portar la bandera amb la Queralt [Castellet] m'ha passat molt ràpid, com si hagués estat només un segon; se m'ha posat la pell de gallina, no ho puc descriure", ha declarat a la premsa el pilot de skeleton en acabar la gala. I ha afegit: "He gaudit com un nen i la veritat és que estic súper-emocionat. Estava més nerviós que abans d'una carrera".

Tot i que és la quarta vegada que Mirambell participa als JJOO d'Hivern, la d'avui era la primera ocasió que un manresà assumia l'encàrrec de portar la bandera espanyola, una desfilada que ha tingut lloc poc després de les 13.30 h.

A la cerimònia hi han desfilat durant més d'una hora els esportistes dels 91 països participants a Pequín 2022. Durant el seu recorregut, Mirambell ha saludat els assistents somrient i ben abrigat, com la resta de la delegació (el termòmetre marcava els -5ºC). També ho han fet amb mascareta, element que recorda que els Jocs es desenvoluparan en plena pandèmia. El manresà va rebre la notícia que seria banderer amb il·lusió el 26 de gener. "És un orgull liderar una delegació amb catorze esportistes que són autèntics herois", va assegurar quan el president del COE, Alejandro Blanco, va comunicar-li la seva elecció. Avui, pocs dies després, ho ha fet realitat.

Buenos días @angelmartin_nc Ayer fue un día especial y quería compartirlo contigo!Has empujado el trineo durante toda la temporada y quería tener este detalle contigo 😘😘 Feliz miércoles y Hacer muchasssss cosas #Go4nder pic.twitter.com/T9O2Ke02cy — Ander Mirambell OLY (@AnderSkeleton) 26 de enero de 2022

Representació de la Catalunya Central

Avui s'han inaugurat uns jocs amb quatre representants vinculats amb la Catalunya Central. Mirambell afronta els seus quarts jocs. Lluitarà per primer cop per entrar entre els vint primers, després d’haver estat 26è, 24è i 23è en les cites anteriors. Abans de la cloenda farà 39 anys i aquesta és la seva última aventura en uns Jocs. També repeteix Quim Salarich, en aquest cas, són els seus segons.

La primera de les debutants a la Xina serà Núria Pau. Nascuda a Ribes de Freser, també és de LMCE i s’entrena amb el Fast, un nou equip privat amb les millors esquiadores de l’estat. Participarà en l’eslàlom gegant dilluns vinent a les pistes de Yanquing, a una hora de la capital.

L’endemà serà el torn de Jaume Pueyo, que viu a la Seu d’Urgell tot i que va néixer a Badalona. Malgrat que fa esquí de fons, la seva prova és curta, amb sèries d’1,6 quilòmetres. Intentarà superar les fases classificatòries.