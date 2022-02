Amb missatges reiterats a la unitat i homenatges a la diversitat de la Xina, aquest divendres Pequín ha inaugurat els XXIV Jocs Olímpics d’Hivern en una cerimònia condicionada per la pandèmia i el boicot diplomàtic sobre els suposats abusos contra els drets humans a la regió de Xinjiang.

La resposta al boicot per part del Govern del país asiàtic ha arribar literalment amb la flama olímpica, ja que, al costat de l’atleta Zhao Jiawen, ha estat l’esquiadora de fons Dinigeer Yilamujiang, de la minoria uigur de Xinjiang, qui ha encès el peveter olímpic.

Sota el lema ‘Junts per un futur compartit’, el president xinès, Xi Jinping, ha declarat inaugurats els Jocs en presència d’un reduït nombre de dirigents internacionals, a causa tant de la pandèmia com del boicot, encapçalat pels Estats Units.

Ponts i no murs

Tot i la controvèrsia creada en els prolegòmens dels Jocs, la cerimònia i els discursos que s’hi han pronunciat s'han centrat en el valor de l’olimpisme per unir la humanitat i per «bastir ponts, en lloc d’aixecar murs», com ha expressat el president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach.

El secret de l’encarregat d’encendre el peveter amb el foc nascut a les llunyanes ruïnes d’Olímpia s'ha fet públic quan els dos últims rellevistes, Dinigeeer i l’especialista en la combinada nòrdica Zhao, participants, tots dos en aquests Jocs, s'han apropat a un gran floc de neu i li van clavat al cor la torxa encesa. Llavors, el floc s'ha elevat i ha quedat penjat al centre de l’estadi.

Tot i que s’havia anunciat una cerimònia de només cent minuts, la festa inaugural s'ha allargat durant gairebé dues hores i mitja en la gèlida nit pequinesa, que ha rebut els participants amb temperatures inferiors als cinc graus sota zero.

Sota la direcció artística del reconegut cineasta xinès Zhang Yimou, que també ha va dur la batuta de les cerimònies d’obertura i tancament dels Jocs de Pequín 2008, el centre de l’estadi s'ha convertit alternativament en una pista de gel o de neu per acollir diferents actuacions.

Un compte enrere de dos minuts i un espectacle de focs artificials han iniciat l’acte, una al·legoria del començament de la primavera, tal com marca el primer dia del calendari lunar xinès, celebrat aquesta mateixa setmana.

Abans de la desfilada de les delegacions s'ha hissat la bandera xinesa, que ha arribat fins al pal de mans d’un passadís humà format per nens i adults, que abillats amb vestits tradicionals, uniformes militars i professionals, han fet avançar l’ensenya amb l’única melodia de fons de la corneta entonada per un petit.

A la grada contemplaven l’espectacle, entre d’altres, els presidents de Rússia, Vladimir Putin; l’Argentina, Alberto Fernández; l’Equador, Guillermo Lasso; i Egipte, Abdel Fattah al-Sisi; el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, i el director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Desfilada amb mascareta

Abrigats, amb uniformes de molts colors i amb les mascaretes que recorden que els Jocs es desenvoluparan en plena pandèmia, els esportistes dels 91 països participants a Pequín 2022 han desfilar durant més d’una hora per presentar-se davant el món abans de saltar a les pistes a lluitar per les medalles i la glòria olímpica.

Seguint el costum que va començar en els Jocs de Tòquio 2020 cada país ha pogut tenir dos abanderats, un home i una dona.

Grècia, país bressol de l’olimpisme, ha obert la desfilada i, com manen les normes, l'ha tancat la nombrosa delegació local. Fora d’això, les 91 delegacions participants han desfilat pel "Niu" en funció de com s’escriuen els seus països en xinès, des de Turquia fins a Itàlia.

Han desfilat al capdavant dels seus equips il·lustres esportistes com la capitana de la selecció canadenca d’hoquei, Marie-Philip Poulin, dues vegades campiona olímpica i una subcampiona; o el finlandès Valtteri Filppula, guanyador de la Stanley Cup a l’NHL; també l’esquiador britànic Dave Ryding, que aquest any ha estrenat el seu palmarès a la Copa de Món, o la francesa Tessa Worley, doble campiona del món d’eslàlom gegant.

Davant l’equip alemany han portar la bandera el pilot de bobsleigh Francesco Freidrich i la patinadora de velocitat Claudia Pechestein, que en aquests Jocs es convertirà en la primera dona en competir en vuit edicions d’hivern. Tenen, respectivament, dues i vuit medalles olímpiques.

Davant els atletes reunits a l’estadi, Thomas Bach ha asseguray que els Jocs de Pequín obriran «un nou capítol en la història de l’esport» i ha fet una crida per als dirigents mundials a «donar una oportunitat a la pau» i respectar la Treva Olímpica mentre duri la competició. «Vosaltres, esportistes olímpics, mostrareu com seria el món si tots ens respectéssim mútuament i amb les mateixes regles», ha afirmat el dirigent olímpic. «Al nostre fràgil món, en què imperen la divisió, el conflicte i la desconfiança, nosaltres mostrem al món que sí, és possible ser rivals aferrissats i alhora viure en pau i amb respecte», ha dit.

Tot i que algunes proves van començar fa dos dies per quadrar el calendari, les proves de medalla començaran aquest dissabte i s'allargaran fins al diumenge 20 de febrer.