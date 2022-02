El Covisa Manresa tancarà avui la jornada de dissabte a la pista del Natació Sabadell (19.45 hores) amb la intenció d’aprofitar l’empenta que li va donar la victòria de la setmana passada a casa contra el Sala 5 Martorell. Per fer-ho, el conjunt de Pau Machado, que és vuitè de setze equips a la classificació, haurà de superar un rival que té onze punts menys i que es presenta com a assequible, tot i les dificultats que sempre suposa jugar a domicili.

Per al partit d’avui, el Covisa recupera Josan, després d’un període d’inactivitat per culpa d’una lesió. La resta de la plantilla està en bones condicions, tot i que l’equip ha patit la baixa de Kalet, que ha demanat la llibertat federativa per temes personals. Amb dos partits menys jugats, els manresans són només a quatre punts de les posicions que donen accés a la Copa del Rei. Aquest serà, segurament, l’objectiu fins al final de la temporada.

Pel que fa als vallesans, ocupen la zona de descens en ser quarts per la cua, tot i que no han pogut competir en els dos últims enfrontaments programats, contra el Muro i el Cerdanyola, per covid. L’equip de Borja Burgos només ha guanyat tres dels nou partits disputats al seu pavelló.

Pel que fa al Sala 5, jugarà força abans, a les cinc de la tarda, davant del Contestano Ye Faky, el catorzè. L’equip de Víctor González és tercer, a quatre punts del lideratge.