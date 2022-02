Will Thomas era un esportista mediocre de l’equip de natació de la Universitat de Pennsilvània. Ocupava el lloc número 462 a la Ivy League, la lliga universitària de la zona nord-est dels Estats Units. Va marxar de les piscines durant la temporada 2020-2021 per sotmetre’s a un tractament de supressió de testosterona. Ara és Lia Thomas i, a més, la número 1 de la categoria femenina en aquesta mateixa lliga. Les seves companyes d’equip, respectuoses amb la seva decisió d’haver transitat d’un sexe a l’altre, exigeixen que sigui exclosa de la competició perquè salta del calaix amb un inqüestionable avantatge físic.

Té la força, la corpulència i la capacitat pulmonar d’un home, han posat sobre la taula les seves companyes, tot just veure l’aparent facilitat amb què Thomas ha trencat el sostre de la prova de 220 metres lliures a la lliga universitària.

La qüestió dels transgènere és un dels puzles encara sense resoldre de les federacions esportives internacionals i nacionals. El criteri del Comitè Olímpic Internacional (COI) fixa, a falta de nova ordre, que els nivells de testosterona, crucial en el desenvolupament de la massa muscular, ha d’estar per sota dels 10 nanomols per litre de sang. Ajustada a aquesta norma va competir en les proves d’halterofília de Tòquio 2020 la neozelandesa Laurel Hubbard, amb la rotunda queixa d’algunes de les seves rivals, però a l’hora de la veritat no va aconseguir superar cap de les eliminatòries.

El problema és que cada disciplina esportiva és un cas diferent. L’entrenament professional de la natació, per exemple, proporciona un desenvolupament físic molt concret que no es pot atenuar després amb una rebaixa dels nivells de testosterona en sang. Arran de la controvèrsia desencadenada pel cas de Thomas, l’US Swimming ha anat més enllà que el COI i ha fixat que aquest límit per litre de sang sigui de cinc nanomols. Les nedadores que fins ara compartien entrenament amb Thomas han aplaudit aquesta mesura i han reclamat que s’estengui a la resta de les lligues, però, sobretot, han insistit que la seva companya sigui exclosa per protegir les «dones biològiques».