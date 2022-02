El Club Gel Puigcerdà va deixar passar l’oportunitat de posar pressió al Jaca en caure derrotat a la pista del Barça per un 4-1 segurament excessiu pels mèrits de tots dos equips. Els blaugrana, de fet, van aconseguir el segon i el tercer gols en moments importants del partit.

Aquest va començar amb un parell de superioritats per banda que no van ser aprofitades i, quan semblava que tot estava equilibrat, el Barça es va avançar amb una rematada de Marc Layola. L’equip visitant va intentar atacar, però una exclusió a menys de dos minuts per al primer descans va provocar un power play per als barcelonistes que Ubieto va aprofitar quan només faltaven dos segons per a la finalització del període.

En el segon terç, l’avantatge es va mantenir, però l’exclusió temporal d’Arturo Guerra va facilitar el 2-1, marcat per McGovern a passada d’Oriol Boronat. Era el moment per intentar l’empat, i més amb una exclusió del local Ubieto, però en inferioritat va marcar el Barça amb una escapada del japonès Surusawa. El cop va ser molt dur de superar i, en el tercer període, el Puigcerdà no es va poder posar a un gol. A més, en l’equador, Barandiaran va fer el quart, a passada d’Edström i Ubieto.