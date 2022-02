El Covisa Manresa es va imposar a la pista del Natació Sabadell (3-6) en un partit en el qual no semblava que el resultat hagués de ser aquest al descans, al qual es va arribar amb empat sense gols en el marcador.

En els primers vint minuts, les defenses es van imposar a uns atacs sense cap espurna, amb control per totes dues bandes i només amb una oportunitat per a cadascun dels dos conjunts. El nivell del joc d’aquests primers instants no va ser gens bo.

A la represa, els primers minuts van seguir la mateixa tendència però el tap es va obrir després d’una jugada d’estratègia del Covisa que va finalitzar amb un gol d’Asís.

El partit va canviar totalment i els manresans van treure partit d’una expulsió a la banda local per anotar el segon en superioritat, mitjançant Ambròs. A més, el conjunt de Pau Machado va disposar d’un dos contra un per anotar el 0-3, però va errar i ho va pagar en els minuts següents.

Perquè el Natació va reduir la distància amb una volea de Llamas i tot seguit Ambròs va ser expulsat per segona groga, de manra molt rigorosa, en endarrerir un servei de banda. Els vallesans van emular els seus rivals i van empatar amb superioritat mitjançant Cristian.

Però, llavors, els locals van arribar al límit de faltes i Asís va aprofitar el doble penal per tornar a fer avançar els bagencs. El tècnic local, Borja Burgos, se la va jugar amb la tàctica del porter jugador i el Covisa va saber robar bones pilotes per habilitar Manu, que va anotar dos gols a porteria buida. Amb avantatge numèric, Aitor encara va fer el tercer dels sabadellencs, però Manu va repetir el hat-trick del Pujolet contra el mateix rival i va sentenciar.