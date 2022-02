El Darüssafaka, rival del Baxi Manresa en la propera jornada de la Lliga de Campions de la FIBA, en un partit que es jugarà dimecres al Congost, va guanyar per 67-92 a la pista del Buyukcekmece, tercer per la cua, en partit de la jornada d’ahir de la lliga turca. L’equip d’Istanbul va basar-se en un gran tercer quart, amb un parcial d’11-29, per desempallagar-se d’un rival que havia plantat cara, i suma la seva 14a victòria en 20 partits, amb la qual cosa empata en el segon lloc amb l’Anadolu Efes, tot i que el campió d’Europa té dos partits menys. El pivot Olaseni, amb 22 punts, va ser el màxim anotador del partit, i el porto-riqueny Piñeiro en va anotar 13.

També ahir, el Tofas Bursa, que dimecres havia vençut el Baxi en partit europeu, va caure derrotat a casa per 78-96 pel Bahcesehir, amb la qual cosa és setè amb un parcial de 12-8. Zubcic va fer 14 punts.