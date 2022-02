Si la setmana passada va guanyar a la pista del Reial Madrid, el líder, el nou MoraBanc Andorra de David Eudal va passar ahir per damunt del Joventut, al qual va guanyar per un 91-72 que queda fins i tot curt veient la superioritat demostrada al Poliesportiu de la capital del principat. El conjunt pirinenc va sotmetre els badalonins a una defensa extrema, que va ofegar els principals generadors de punts de la Penya i que va provocar que, un cop passats els tres primers quarts, els locals guanyessin per 30 punts (79-49). En la recta final, ja esgotats per l’esforç, els andorrans van permetre que el rival reduís la distància a dinou punts, però no amagués que havia estat inferior.

El MoraBanc va rotar tota la plantilla durant la primera part per mantenir la intensitat, i ja guanyava per vuit punts (26-18) en el primer descans i per catorze (47-33) a la mitja part. Els verd-i-negres resistien a còpia de talent i triples, però quan no van entrar van veure com l’Andorra s’escapava davant d’una afició que ha vist com el nou tècnic, David Eudal, ha fet un 3 de 4 des que va rellevar Ibon Navarro. Ahir, un espectacular Oriol Paulí es va enfilar fins als 20 punts, amb tres triples anotats.

En els altres partits de la jornada, el Coosur Betis va abandonar, almenys de manera provisional, el fanalet vermell de la lliga en derrotar el Breogán per 84-81. Els gallecs haurien pogut enviar el partit a la pròrroga, però la seva estrella, Dzanan Musa, va errar les dues últims possibilitats, primer tapat per Brown i després amb un triple fallat. El partit va ser molt igualat i els verd-i-blancs van tenir en Shannon Evans, amb 18 punts, el seu millor home. Kalinoski en va fer 20 pels de Lugo.

Qui continua en descens sense frens és l’Unicaja, que va ser clarament derrotat per 93-82 per un Casademont Saragossa de Jaume Ponsarnau que ahir va ser Míster Jekyll. Els aragonesos van arribar a dominar per 24 punts abans del maquillatge malagueny del final. Waczinsky, amb 18 punts i quatre triples, va trencar el partit davant del seu antic equip, en què Brizuela en va anotar 24.