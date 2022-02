L’Igualada Rigat va caure per 6-2 a la pista del Juventude Viana portuguès i té molt complicat classificar-se per als quarts de final de la World Skate Europe Cup, en la qual acumula tres derrotes en tres partits. De fet, els jugadors de Cesc Fernández encara no estan matemàticament eliminats, però no depenen d’ells. Necessiten que el seu botxí en els partits anteriors, el Valdagno, guanyi en els dos enfrontaments que li queden contra el Juventude Viana abans del 5 de març, dia en què els lusitans visiten Les Comes. Aleshores, els arlequinats haurien de guanyar-los per quatre gols o més. Una empresa molt difícil, tot i que encara no està descartada.

Ahir, l’Igualada va iniciar bé el partit ja que al segon minut de joc Gerard Riba va aprofitar una bola solta a l’àrea local per anotar el primer gol. Però la defensa catalana va fer aigua durant tota la primera meitat. Això sí, el Juventude es va avançar de penal quatre minuts després del 0-1. Després, dos gols més i a remar a contra corrent, tot i el gol de Bernat Yeste a l’equador del període. Abans del descans, però, Gustavo Lima va tornar a posar dos gols de diferència que va ampliar Pedro Delgado a l’inici de la represa. Riba va errar un penal i, a sobre, mig minut abans del final, Remi i el mateix Delgado van combinar per ampliar el resultat.