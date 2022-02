L’amenaça del descens és per al Rayo Vallecano una possibilitat més real a cada jornada que passa. L’equip de la migcampista fruitosenca Paula Fernández va perdre per 1-0 al camp del Vila-real amb un gol de Sheila Guijarro al minut 88 i continua enfonsat a la cua de la classificació, a deu punts de la salvació, tot i que encara té pendents els partits contra el Reial Madrid i el del camp del Llevant.

Un gol anul·lat a Isadora al minut 7 per un fora de joc molt just va ser la millor ocasió d’un Rayo que transita per la temporada entre derrotes i polèmiques fora del camp. Tot i l’empat de dimecres a València, amb un gol de Paula que igualava el de les locals, el conjunt madrileny no aixeca el cap.

Tampoc està vivint la seva millor temporada el Llevant de la defensa monistrolenca Núria Mendoza. El conjunt de Villacampa, que aspirava a entrar en competició europea, continua en la zona mitja després de perdre el derbi de València per 2-0, amb dianes d’Andújar i Torroda.

El Barça, on continua lesionada la sesrovirenca Jana, es va desfer de l’Eibar amb un contundent 7-0 amb gols de Torrejón (2), Pina, Leila, Mapi, Melanie i Aitana en el seu retorn després de la lesió. L’equip blaugrana treu 16 punts a la Reial Societat, que acumula 3 punts de sanció i ahir va empatar 2-2 davant l’Atlètic i dimecres rep les blaugrana en partit pendent. El Reial Madrid va guanyar el Betis amb gol d’Esther (1-0).