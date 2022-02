Reeixit retorn a la competició del juvenil del Club Gimnàstic de Manresa. Després de descansar la setmana passada i de la inesperada ensopegada encaixada al camp del Jàbac i Terrassa (2 a 1), els escapulats van sumar el novè triomf a la lliga en rebre, al Gimnàstic Parc, la UE Sants (2 a 0). La victòria dels manresans, combinada amb la derrota del CF Badalona al terreny de joc del cuer AEC Manlleu (2 a 1), permet a l’equip dirigit per Óscar Segura recuperar la quarta posició a la classificació (rere el Girona FC B, el FC Barcelona B i el CF Damm B) i encapçalar el grup de quatre formacions que malden per obtenir una de les dues cobejades places d’ascens a la Divisió d’Honor Juvenil. El Gimnàstic suma 31 punts i el CF Badalona n’acumula 30, mentre que la UE Figueres i la FE Grama en tenen 29. Això sí, l’equip de l’Alt Empordà ha disputat un partit menys que els manresans i els superaria en el supòsit de vèncer en aquest matx ajornat al camp de la UE Olot.

Óscar Segura va formar d’inici amb onze dels seus millors jugadors i va recuperar el tercet de mitja puntes configurat per Arnau Prat, Biel Vallverdú i Bakary Cissé per acompanyar Ian Martínez en atac. Els barcelonins van aconseguir mantenir l’empat inicial fins a les acaballes del primer acte. Aleshores, el davanter de referència escapulat va culminar una jugada individual amb una inapel·lable rematada creuada (1 a 0). A la represa, els santsencs no van defallir i van nodrir la tensió competitiva del partit fins que una passada de la mort d’Elian Prunés va permetre Luka Managadze sentenciar la confrontació amb una gardela des de la frontal de l’àrea de penal (min 85).